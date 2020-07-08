Москва, , 12:52 — REGNUM Китайские власти признают проблемы с уровнем доходов населения, чего не скажешь о российском правительстве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 июля заявил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Комментируя данные соцопросов, согласно которым доля респондентов с доходами менее 15 тысяч рублей в месяц в июне достигла почти 45%, хотя в феврале 2020 года этот показатель составлял 38,1%, экономист сравнил поведение китайских и российских чиновников в разрезе отношения к доходам населения.

«Недавно китайский премьер честно сообщил о проблемах в экономике — он сказал, что из-за тяжелой ситуации около 600 млн человек в Китае зарабатывают около 1000 юаней в месяц — это порядка 10 тысяч рублей по курсу. На этом фоне наши власти рапортуют о росте средней зарплаты до 49,3 тысяч рублей, о положительной динамике реальных доходов населения и о плановом снижении реальных доходов на 3,8% по итогам 2020 года», — заявил Манкевич

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