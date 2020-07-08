Москва, , 12:45 — REGNUM По данным Федерального казначейства, в России в январе-мае 2020 года консолидированный бюджет исполнен с профицитом 387,5 млрд рублей, что в 6,6 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года (2 трлн 549,7 млрд рублей), передает Интерфакс.

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Доходы консолидированного бюджета за 5 месяцев снизились на 1,6% и составили 15 трлн 374 млрд рублей (в 2019 — м — 15 трлн 620,4 млрд рублей).

Расходы консолидированного бюджета РФ напротив выросли на 14,7% и составили 14 трлн 986,5 млрд рублей (за январь-май 2019-го — 13 трлн 70,7 млрд рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, по данным МИнфина РФ, дефицит федерального бюджета в январе — мае 2020 года, составил 409,12 млрд рублей.

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