Москва, , 12:43 — REGNUM Кандидат в президенты США Джо Байден пытается перехватить у действующего главы Белого дома антикитайскую повестку, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 8 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя обещание Байдена ввести пошлины на российские и китайские товары, импортируемые в США.

«Он выступает против России. Это общая политика демократов. Во всём якобы виновата Россия. А против Китая он выступает, перехватывая повестку Трампа, потому что весь американский истеблишмент люто ненавидит Китай и считает, что Китай должен быть уничтожен, — сказал Делягин. — Это фактор, объединяющий истеблишмент. Можно даже сказать, что это единственное, что его объединяет. Это естественным образом приватизировал Трамп как руководитель государства. А теперь Байден пытается оторвать это себе».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден призвал пересмотреть цепочки поставок товаров в Соединённые Штаты и ввести ограничение на импорт продукции из России и Китая.

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