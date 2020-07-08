Москва, 8 июля 2020, 12:43 — REGNUM Кандидат в президенты США Джо Байден пытается перехватить у действующего главы Белого дома антикитайскую повестку, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 8 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя обещание Байдена ввести пошлины на российские и китайские товары, импортируемые в США.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден призвал пересмотреть цепочки поставок товаров в Соединённые Штаты и ввести ограничение на импорт продукции из России и Китая.
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