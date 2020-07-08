Архангельск, , 12:42 — REGNUM За пять месяцев текущего года в Архангельской области безработными были признаны 16 900 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве труда, занятости и социального развития.

По данным на 1 июня, работу в области ищут более 21 тысячи человек, из них почти 18 тысяч имеют статус безработных.

При этом вакансий в базе данных министерства почти в два раза меньше, чем соискателей. Уровень безработицы составляет 3,3% к численности рабочей силы.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 января 2020 года в области официально были зарегистрированы 8,7 тысяч безработных (1,5% к численности рабочей силы).