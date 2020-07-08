Волгоград, 8 июля 2020, 12:41 — REGNUM В Волгоградской области 33,5 млн рублей, предусмотренные в областном бюджете на ремонт и оборудование помещений Волгоградской областной думы, отдадут на борьбу с коронавирусом. Как сообщает ИА REGNUM, такое решение приняли депутаты.
Депутаты единогласно проголосовали за то, чтобы перенаправить деньги в здравоохранение, в частности — на мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией.
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