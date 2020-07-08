Волгоград, , 12:41 — REGNUM В Волгоградской области 33,5 млн рублей, предусмотренные в областном бюджете на ремонт и оборудование помещений Волгоградской областной думы, отдадут на борьбу с коронавирусом. Как сообщает ИА REGNUM, такое решение приняли депутаты.

Депутаты единогласно проголосовали за то, чтобы перенаправить деньги в здравоохранение, в частности — на мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Учитывая сегодняшние непростые условия, обновление и модернизация материально-технической базы парламента подождут, а сэкономленные таким образом средства помогут решению наиболее актуальных вопросов. Сегодня региональные власти стараются максимально переориентировать бюджетные расходы на выполнение первоочередных задач», — прокомментировал председатель облдумы Александр Блошкин.

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