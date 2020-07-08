Тбилиси, , 12:36 — REGNUM Грузия откроет границы без дополнительных условий гражданам 5 стран Евросоюза, которые, со своей стороны, без всяких условий, по рекомендации Совета ЕС, внесли Грузию в список безопасных стран, заявил на брифинге 8 июля пресс-спикер премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани.

По его словам, соответствующее решение было принято на сегодняшней встрече в формате межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Эти страны — Германия, Франция, Латвия, Литва и Эстония. Причем, резиденты этих 5 стран смогут прибывать в Грузию только прямыми регулярными авиарейсами, а до пересечения границы должны будут заполнить специальную анкету и указать детальную информацию о предстоящем пребывании в Грузии, контактные данные для дальнейшей связи. Обязательное условие — указание каждым пассажиром истории путешествия за последние 14 дней до прибытия в Грузию.

В случае, если в аэропорту у прибывшего гостя будет зафиксирована температура, он будет обязан за свой счет пройти ПЦР-тестирование прямо в аэропорту. А граждане, в истории путешествия которых за предыдущие 14 дней окажутся опасные с точки зрения коронавируса страны, за свой счет должны будут пройти в Грузии обязательный карантин.

Для граждан остальных стран ЕС, которые внесли Грузию в зеленый список, но с которыми соглашение о двустороннем открытии границ пока не достигнуто, по прибытии в Грузию предусмотрено обязательное прохождение 14-дневного карантина, который каждый прибывающий пассажир должен будет оплатить за свой счет.

С остальными странами Евросоюза, которые решения об открытии границ для Грузии пока не приняли, а в их число входят Дания, Бельгия, Австрия, Болгария, Норвегия, Мальта и ряд других государств, Грузия сохранит ныне действующий режим ограничений. Но по рекомендации Евросоюза и Грузия, и страны ЕС каждые две недели, в зависимости от эпидситуации, будут пересматривать списки безопасных стран и условия двустороннего собщения, отметил Чиковани.

По его же информации, исключение будет сделано для иностранных граждан, которые прибывают в Грузию с деловыми визитами. Для них ограничений на въезд в страну сделано не будет, но до визита они должны будут согласовать его с соответствующими ведомствами Грузии и заполнить специальную форму, а по прибытии в Грузию — за свой счет пройти обязательный 14-дневный карантин.

Что касается прямого регулярного авиасообщения, оно откроется в августе, а первые рейсы, по уже достигнутому с правительством Грузии соглашению, выполнит авиакомпания Lufthansa. Одновременно продолжаются переговоры о возобновлении прямого авиасообщения с другими авиакомпаниями и странами. В том числе с Air France и Air Baltic.

Напомним, что Грузия собиралась открыть прямое авиасообщение с зарубежными странами с 1 июля, а Совет ЕС принял решение о внесении Грузии в список безопасных стран 30 июня. Но в конце июня правительство Грузии приняло решение о продлении запрета на прямое авиасообщение до конца июля. Что касается сухопутных границ Грузии, на них продолжает действовать прежний режим ограничений.