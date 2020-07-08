Москва, , 12:38 — REGNUM Ажиотаж вокруг результатов опроса населения граждан относительно их доходов связан с недоверием общества к официальной статистике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 июля заявил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

«Текущий кризис породил новый виток кризиса недоверия. Люди стали меньше верить друг другу и государству, любая статистика вызывает большие вопросы. Ряд публикуемых Росстатом наборов данных вызывает недоверие у наших сограждан, поэтому данные независимых исследований и вызывают такой ажиотаж», — сказал экономист.

После этого глава РАСПП рассказал о методологии, по которой Росстат определяет среднюю зарплату. Рассчитывают её, как указал Манкевич, по данным средних и крупных предприятий, где зарплаты выше, чем в малых и микропредприятиях, которые создают большое количество рабочих мест. Кроме того, во время самоизоляции на крупных и средних предприятиях не было массовых увольнений и неоплачиваемых отпусков.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным опросов, количество граждан с зарплатой менее 15 тысяч рублей в месяц в России составило почти 45% от числа респондентов.

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