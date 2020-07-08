Москва, , 12:31 — REGNUM В Москве на территории промышленной зоны «Октябрьское поле» появится технопарк, жильё и социальные объекты, сообщил 8 июля вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

По его словам, договор о комплексном развитии промышленных территорий в России подписан впервые. Инвестор обязуется вложить 14 млрд рублей в развитие территории промышленной зоны. Механизм комплексного развития территорий был введён в 2017 году.

«В реализацию первого московского договора о комплексном развитии территории «Октябрьского поля» инвестор вложит 14 млрд рублей и построит объекты общей площадью почти 174 тысячи квадратных метров, а также создаст более 500 новых рабочих мест для москвичей», — сказал Ефимов.

Он пояснил, что по подсчетам подобные проекты могут дать Москве «около 500 тысяч рабочих мест и почти 3 трлн поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций в реализацию проектов может составить около 7 трлн рублей».

Преимуществом механизма КРТ московские власти видят право города о принятии решения по функционалу территорий, а также возможность сформировать под проект единый земельный участок.

Как пояснил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, планируется при помощи соглашений КРТ преобразить московские промзоны, создав на их месте не только жилые кварталы, но и инновационные производства, а также инфраструктуру.

«За три года мы обследовали 100% промышленных территорий Москвы, общей площадью 14,8 тысяч га, и выяснили, что больше трети из них потенциально пригодны для градостроительного развития», — рассказал Прохоров.