Москва, , 12:26 — REGNUM Московский международный аэропорт «Шереметьево» возобновляет работу терминала D, обслуживающего международные рейсы, с 27 июля 2020 года, сообщили Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Пока неизвестно, какие авиарейсы будут возобновлены, но эксперты надеются на полноценное восстановление международных авиаперевозок.

В пресс-службе аэропорта «Шереметьево» уточнила, что информацию по рейсам опубликуют позже, когда будет сформирован график вылетов из терминала D.

Как сообщало ИА REGNUM, терминал D московского международного аэропорта «Шереметьево» перестал работать с 1 апреля 2020 года в связи с закрытием границ из-за коронавируса.

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