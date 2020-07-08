Москва, , 12:21 — REGNUM Динамика несырьевого неэнергетического экспорта России оказалась внушительной с учётом того мощного негативного влияния, которое оказала волатильность цен на мировых рынках. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июля заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Даже невзирая на то, что в прошлом году у нас (произошло) из-за конъюнктуры цен на внешних рынках, в физическом объёме и даже в валюте увеличивался хоть и незначительно, но около 1%», — заявил Мантуров.По его словам, многие другие страны на фоне кризиса уменьшили объёмы своего несырьевого неэнергетического экспорта.

«Общий объём несырьевого неэнергетического экспорта за прошлый год составил 155 млрд долларов. При этом, если мы говорим о стратегических целях и задачах, для этого было в 2018 году сформированы конкретный национальный проект поддержки экспорта и международной кооперации, в котором заложены инструменты поддержки отраслей промышленности и в том числе агропромышленного комплекса», — указал министр.