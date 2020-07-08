Москва, , 12:30 — REGNUM Компания «Норникель» вправе оспорить ущерб от разлива топлива, подсчитанный Росприроднадзором, однако вред от ЧП в Норильске официально зафиксирован. Об этом заявил 8 июля глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин, сообщает пресс-служба министерства.

Ранее в «Норникеле» заявили, что не согласны с расчётами Росприроднадзора и намерены оспорить заявленный ущерб в размере 148 млрд рублей. Минприроды готово к обращению компании в суд, отметил Кобылкин.

Он подчеркнул, что ущерб окружающей среде и ликвидация последствий аварии представляют собой несопоставимые понятия. В Минприроды видели последствия аварии и официально зафиксировали все показатели причиненного вреда, а Росприроднадзор подсчитал ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, «Ноникель» считает расчеты Росприроднадзора не вполне верными, однако по-прежнему обязуется устранить последствия разлива дизельного топлива в Норильске за свой счёт.

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