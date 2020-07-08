Кострома, , 12:04 — REGNUM Качество информирования турфирм по «коронавирусным» ограничениям в Костромской области назвали «полным бардаком». Представители костромских турагентств не могут добиться от Роспотребнадзора, областной администрации и департамента экономического развития чётких и понятных требований по работе в существующих условиях — об этом они рассказали корреспонденту ИА REGNUM.

Обелиски Московской заставы на входе набережной Костромы

«По туризму чётких разъяснений нет. Мы работаем на въезд и на выезд со своими автобусами, организуем туры выходного дня в соседние регионы и на юг. Да, мы знаем, что автобусы должны обрабатываться, а водители должны быть в масках, а количество человек на экскурсиях в музеях тоже ограничено. Работать мы можем, но чёткого перечня требований нет. Все ведомства отправляют нас друг к другу. Перед каждым выездом мы звоним в дежурную часть ДПС или Роспотребнадзор, каждый раз всё меняется и никто ничего не знает — полный бардак. Как ехать на юг, как набирать группы из Костромы? Есть ли лимиты по наполняемости автобусов? Можем ли мы детям организовывать экскурсии, это относится к массовым мероприятиям или образовательным?» — рассказала руководитель организации «Спорт Тур», занимающейся экскурсионными поездками Инга Романычева.

Основные ограничения, принятые в Костромской области из-за коронавируса прописаны в постановлениях губернатора № 43, № 45 и распоряжении № 128-р. Впоследствии при снятии ограничений в документы вносились изменения. Однако не все представители туристической сферы смогли разобраться в «существующей системе координат». Представители турфирм просят власть составить чёткий документ с конкретными требованиями, написанный «не марсианским» языком.

«Пока сложно понять, в какой системе координат мы сейчас находимся. Нам говорят: вы можете работать с такого-то числа, а все требования смотрите в изменениях к 45 постановлению губернатора от 4 апреля. Раз в несколько дней там выходят изменения — вместо этой цифры читать такую-то цифру, вместо пункта 19 пункт 20, здесь вычеркнуть, а здесь — добавить… Ну что это такое? Для того чтобы в этом разобраться, нужен специальный человек, а не у всех турфирм он есть. К тому же, сами постановления отвечают далеко не на все вопросы. Я пытался выйти на департамент экономического развития за разъяснениями. Так они прислали мне эти же изменения в постановление. В Роспотребнадзор мы не обращаемся — это только на свою голову его накликать. Мы хотели бы, чтобы люди, курирующие туризм, присылали нам не общие постановления на всю экономику по маскам и СИЗам, а требования именно к туризму, где всё будет объяснено просто и конкретно. А то мы сейчас не туризмом занимаемся, а копанием в бумагах. Грустно всё это», — поделился своим мнением на условиях анонимности представитель другой костромской турфирмы.

С коллегами не согласна генеральный директор туроператора «Артикул» Елена Сахарова. По её мнению, информирование предпринимателей, занимающихся туризмом в области, организовано «грамотно и чётко». Турфирмы должны добывать сведения самостоятельно, а не ждать разъяснений от профильных ведомств и администрации.

«У нас прекрасное информирование от власти. Про турфирмы ничего не скажу, а туроператоры получают всю информацию непосредственно от департамента экономического развития. Я удивлена, насколько грамотно и хорошо они сработали, в отличие от других регионов — Ярославля, Иваново, где они до последнего дня ничего не понимали. У нас есть группа в WhatsApp, где собран весь туристический бизнес — все постановления скидываются туда. Кто хочет получить информацию — тот её добывает, выстраивает отношения с властью. Не пойдёт же Роспотребнадзор по каждой фирме с разъяснениями: «ребята, вот вам это и такие-то требования». По-моему, это логично. Звонить и интересоваться должны в первую очередь сами турфирмы. Это им в первую очередь надо, а не чиновникам. Считаю, что администрация и Роспотребнадзор с департаментом экономического развития сработали грамотно»

ИА REGNUM обратилось за комментариями в администрацию Костромской области:

«Турагентства имели право начать работать с середины мая как субъекты малого и среднего бизнеса с отдельным входом, но у них не было рынка — объекты тур показа были закрыты. С 12 июня открыли объекты турпоказа, заселение и бронирование в гостиницах для граждан РФ и иностранных граждан, которые пребывают в регион по работе. По автобусным турам есть стандартные требования Роспотребнадзора — маски, перчатки, дезинфекция, и так далее. Кроме этого, есть ограничения по объектам турпоказа — в музее, так как он считается закрытым объектом, единовременно может находиться не более 10 человек, а на улице не боле 30. Открыты круизы».

Понять, что происходит с «коронавирусными» ограничениями в Костромском регионе трудно не только турфирмам. К примеру, на сайте областной администрации не содержится краткой памятки для туристов, а горячая линия оперативного штаба по коронавирусу в регионе прекратила работу 3 июля. Получить информацию по существующим ограничениям на въезд можно двумя способами — прочитав постановления губернатора и позвонив в единый консультационный центр Роспотребнадзора (телефон ведомства указан на сайте). Впрочем, федеральный Роспотребнадзор не даёт информации по ограничениям, переадресовывая пользователей на региональное управление ведомства. Там, в свою очередь, дают номер пресс-службы администрации и несуществующий номер оперативного штаба. Путём проб и ошибок туристу удаётся выяснить, что звонить стоит по номеру 112 — экстренная служба регистрирует приезжих и не занимается консультациями, но готова рассказать об ограничениях «в исключительном порядке».

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