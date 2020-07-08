Москва, , 12:01 — REGNUM Механизмы, защищающие интересы отечественных поставщиков, вскоре найдут воплощение в квотировании закупок в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июля заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Спектр наших приоритетов включает ещё ряд важных направлений. Это цифровизация и подготовка кадров, снижение нагрузки на окружающую среду. Решение этих задач также будет содействовать развитию промышленности. Чтобы придать этому процессу дополнительные стимулы, правительство сейчас формирует систему ограничений на поставки иностранной продукции», — заявил Мантуров.

«Защитные механизмы уже применяются ко всей номенклатуре, необходимой для реализации национальных проектов. Следующим шагом должно стать квотирование закупок в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ с акцентом на российский и евразийский продукт», — подчеркнул он.

Тем самым производители России получат ныне необходимое плечо поддержки в условиях падения спроса.

«Обозначенные законопроекты скоро будут внесены в Совет Федерации, они уже прошли первое чтение в Государственной думе. Я здесь хотел бы просить вас поддержать принятие этих важных для промышленности нормативных актов», — обратился Мантуров к сенаторам.