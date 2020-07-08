Москва, 8 июля 2020, 11:56 — REGNUM РФ может не опасаться американских пошлин на её товары, поставляемые в США, так как импорт из России в Штаты очень невелик, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 8 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя обещание кандидата в президенты США Джо Байдена ввести пошлины на товары из РФ, в случае если его изберут президентом Америки.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Байдена, США и их партнёрам необходимо снизить зависимость от поставок российских и китайских товаров, чтобы якобы защитить критически важную инфраструктуру и поставки.