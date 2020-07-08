Москва, , 11:56 — REGNUM РФ может не опасаться американских пошлин на её товары, поставляемые в США, так как импорт из России в Штаты очень невелик, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 8 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя обещание кандидата в президенты США Джо Байдена ввести пошлины на товары из РФ, в случае если его изберут президентом Америки.

«В экономическом плане это чушь собачья, потому что импорт из России в США невероятно маленький, и это в основном высокотехнологическая продукция, — сказал Хазин. — И по этой причине там договорённости всегда бывали индивидуальные. А сейчас США увеличивают импорт нефти из России, но это вопрос, который решается технически. Всегда можно договориться с какими-то третьими странами, что мы поставляем им, а уже они потом поставляют в США. Это тот случай, когда актуальность [американских пошлин] нулевая».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Байдена, США и их партнёрам необходимо снизить зависимость от поставок российских и китайских товаров, чтобы якобы защитить критически важную инфраструктуру и поставки.