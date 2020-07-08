Москва, , 11:54 — REGNUM В России в мае 2020 года после резкого падения в апреле средний размер автокредита вырос на 2,1% до 726,7 тыс. руб. (в апреле — 712,0 тыс. руб.). Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

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Самый большой средний размер автокредита в мае отмечен в Москве (1 млн 240,1 тыс. руб.), Подмосковье (1 млн 007,8 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (901,5 тыс. руб.).

Рост выдачи автокредитов зафиксирован в Кемеровской (+27,8%), Омской (+10,7%) и Тульской (+6,2%) областях, спад — в Пермском (-11,6%) и Красноярском (-10,6%) краях и в Волгоградской области (-9,5%).

Как сообщало, в 2019 году в России средняя сумма автокредита выросла на 9,2% — до 769 тыс. руб., это является историческим максимумом.

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