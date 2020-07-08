Москва, , 11:54 — REGNUM К 2030 году половина выпуска российского оборонно-промышленного комплекса будет приходиться на гражданскую продукцию. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июля заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Никаких промедлений не может быть и в части выполнения задач президента по диверсификации оборонно-промышленного комплекса», — заявил Мантуров.

«С 2016 года доля гражданской продукции предприятий ОПК увеличилась с 16,8% до 24,1%. Мы идём с опережением планов и должны гарантированно выйти на 50% к 2030 году», — указал он.