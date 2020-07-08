Москва, , 11:51 — REGNUM Экспортный потенциал российской промышленности продолжает расти, и меры поддержки со стороны власти по этому направлению не ослабевают. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июля заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Делая акцент на импортозамещении, мы одновременно повышаем экспортный потенциал нашей промышленности», — заявил Мантуров.

В 2019 году активная работа велась в направлении реализации комплекса мер поддержки экспортёров, напомнил он.

«Невзирая на экономические потрясения, мы продолжаем их реализацию, увеличив в этом году на 10 млрд рублей финансирование логистической субсидии — а это сегодня самый востребованный кризисом инструмент», — подчеркнул министр.