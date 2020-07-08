Берлин, , 11:53 — REGNUM С января по июнь 2020 года продажи электрифицированных автомобилей немецкой марки BMW выросли на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в отчете компании.

В отчете не говорится с чем связан повышенный спрос на электромобили. Вполне возможно, что таких продаж удалось добиться за счет господдержки со стороны руководства Германии, которое приняло ряд мер для поддержки автомобильной промышленности страны.

Компания BMW планирует значительно расширить линейку выпускаемых электрокаров. В скором времени немецкая марка начнет выпуск нового ix3. А в следующем году выйдут две новые модели электромобилей BMW — i4 и iNext.

Напомним, в течение ближайших трех лет компания BMW планирует нарастить число выпускаемых моделей электрокаров до 25. Причем половина из них будет гибридами.

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