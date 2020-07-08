Кострома, , 11:45 — REGNUM Правительство России выделило Костромской области 79 млн рублей на поддержку социальных работников и рынка труда. Об этом со ссылкой на распоряжения, подписанные премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщает ИА REGNUM. Источником дополнительного финансирования выступает резервный фонд правительства РФ.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

На выплаты сотрудникам социальных учреждений регионам России выделили дополнительные 3,6 млрд рублей. Костромской области из них определили 54,92 млн рублей. Соседней Ярославской и Ивановской областям — 74,71 млн и 58,82 млн рублей соответственно.

Средства полагаются сотрудникам социальных организаций, работающим с заражёнными коронавирусом и людьми из групп риска заражения. В категорию попадают врачи, средний медперсонал, медсёстры, психологи, музыкальные работники, специалисты по работе с семьёй, лаборанты, логопеды и так далее. Суммы дотаций зависят от квалификации сотрудника и того, находился ли он в непосредственном контакте с больным COVID-19. Размер выплат варьируется от 40 до 10 тысяч рублей, производить их планируется до 15 сентября.

Напряженность на рынке труда в России намерены снять с помощью 4,1 млрд рублей из резервного фонда правительства. Напомним, в Костромской области по последним данным безработными признано 13,5 тысячи человек, при этом количество вакансий на рынке труда заметно ниже — 7197. На поддержку безработных Костромскому региону выделили 24,26 млн рублей. Деньги потратят на временное трудоустройство людей, находящихся под риском увольнения и организацию общественных работ для граждан. За рациональным использованием средств проследит Роструд.

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