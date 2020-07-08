Москва, , 11:45 — REGNUM Программа импортозамещения будет расширена на новые уровни промышленной кооперации. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июля заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Глобальные производственные связи в момент попросту были поставлены на паузу. Поэтому, чтобы не подвергать риску свой технологический суверенитет, мы масштабируем импортозамещение на все уровни кооперации», — заявил Мантуров.

«Новые планы продлеваются до 2024 года и будут включать в себя теперь и три блока: это конечная продукция, это сырьё, материалы и комплектующие, а также оборудование», — подчеркнул он.

По его словам, такая трёхфакторная модель требует ещё большего включения в импортозамещение наших регионов.

«Базовые условия для этого сформированы: в стране сформирована сеть из 237 индустриальных парков и промышленных парков», — указал Мантуров.