Ростов-на-Дону, , 11:37 — REGNUM В Ростове-на-Дону до конца 2020 года будут сданы два многоквартирных дома, строительство которых было не завершено по вине застройщика. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Так, запланирован ввод в эксплуатацию многоквартирных домов на улицах 2-я Володарского (ЖК «Европейский») и Портовая, 275. Долгожданное новоселье справят около 180 семей.

В мэрии также уточнили, что в июне 2020 года был введён в эксплуатацию долгострой на улице Тружеников. Жильё получили 105 человек, пострадавших от недобросовестных застройщиков.

ИА REGNUM напоминает, что город Шахты Ростовской области избавится от долгостроев до конца июля 2020 года. При этом полностью решить проблему жертв строительных пирамид региональные власти намерены до конца 2021 года.

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