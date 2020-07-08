Москва, , 11:37 — REGNUM В случае если США откажутся от товаров из России, большинство российских предприятий этого просто не заметит, хотя для некоторых из них это будет «жутко болезненно». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 июля заявил экономист Сергей Хестанов. Так он прокомментировал слова кандидата в президенты США Джо Байдена, который пообещал ввести пошлины на товары из России и из Китая.

«Прежде всего США имеет достаточно большой дефицит торгового баланса. Торговый баланс у них отрицательный, причём давно, уже десятилетия три. Поэтому проблема существует. Понятно, что рано или поздно такой перекос потребовал бы каких-то действий со стороны американской администрации. Сейчас пошлины либо малы, либо отсутствуют, и их введение поможет исправить такой дисбаланс. Но всё упирается в размер пошлин. Китайцы довольно легко согласились на пошлины в 25%. Для России такие пошлины явно неприемлемы, — сказал Хестанов. — Впрочем, у России товарооборот с США маленький. У США очень большой товарооборот с Китаем и Европой».

Однако, как пояснил экономист, есть риск, что США введут пошлины на любой импорт, при изготовлении которого использовались те или иные российские или китайские материалы. Тогда, как полагает экономист, это будет очень болезненно и для РФ, и для КНР.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Джо Байден призвал пересмотреть цепочки поставок товаров в Соединённые Штаты и ввести ограничение на импорт продукции из России и Китая.

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