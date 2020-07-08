Москва, 8 июля 2020, 11:37 — REGNUM В случае если США откажутся от товаров из России, большинство российских предприятий этого просто не заметит, хотя для некоторых из них это будет «жутко болезненно». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 июля заявил экономист Сергей Хестанов. Так он прокомментировал слова кандидата в президенты США Джо Байдена, который пообещал ввести пошлины на товары из России и из Китая.
Однако, как пояснил экономист, есть риск, что США введут пошлины на любой импорт, при изготовлении которого использовались те или иные российские или китайские материалы. Тогда, как полагает экономист, это будет очень болезненно и для РФ, и для КНР.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Джо Байден призвал пересмотреть цепочки поставок товаров в Соединённые Штаты и ввести ограничение на импорт продукции из России и Китая.
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