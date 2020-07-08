Москва, , 11:34 — REGNUM Региональные власти и бизнес смогли достичь высокого уровня координации действий, что помогло с сравнительно незначительными потерями пройти наиболее острый период пандемии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июля заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Эффект (мер поддержки) мог быть нивелирован в случае затяжных простоев предприятий. Мы признательны главам субъектов, которые шли навстречу нашим рекомендациям по открытию производственных площадок и узловых транспортно-логистических центров. Компании, в свою очередь, в обязательном порядке следовали требованиям Роспотребнадзора», — заявил Мантуров.

«Сопряжение усилий органов власти всех уровней и бизнеса позволили промышленности пройти период турбулентности без больших потерь. При этом мы приобрели новый опыт и извлекли уроки, которые уже учитываем в своей работе», — подчеркнул он.