Москва, , 11:30 — REGNUM Основной барьер цифровизации бизнеса в России — нехватка средств и ограничения бюджета, считают 24% предпринимателей. Особенно на это жалуются бизнесмены в регионах, приводит данные Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).

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Вторым важным фактором, препятствующим цифровизации бизнеса, является незаинтересованность в цифровизации руководителей компаний (14%).

Третий фактор — низкий уровень знаний руководителей компаний и навыков в цифровой среде (9%). Они не осознают преимущества цифровизации, открывающиеся перед бизнесом.

В России проведено три волны сравнительных исследований уровня цифровизации малого и среднего бизнеса: апрель 2019-го, октябрь 2019-го и февраль 2020-го.

Как сообщало ИА REGNUM, пандемия коронавируса дала толчок к цифровизации бизнеса в России. Индекс цифровизации за полгода вырос на 5 п.п.

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