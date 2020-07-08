Москва, 8 июля 2020, 11:30 — REGNUM Основной барьер цифровизации бизнеса в России — нехватка средств и ограничения бюджета, считают 24% предпринимателей. Особенно на это жалуются бизнесмены в регионах, приводит данные Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).
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Вторым важным фактором, препятствующим цифровизации бизнеса, является незаинтересованность в цифровизации руководителей компаний (14%).
Третий фактор — низкий уровень знаний руководителей компаний и навыков в цифровой среде (9%). Они не осознают преимущества цифровизации, открывающиеся перед бизнесом.
В России проведено три волны сравнительных исследований уровня цифровизации малого и среднего бизнеса: апрель 2019-го, октябрь 2019-го и февраль 2020-го.
Как сообщало ИА REGNUM, пандемия коронавируса дала толчок к цифровизации бизнеса в России. Индекс цифровизации за полгода вырос на 5 п.п.
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