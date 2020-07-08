Москва, , 11:29 — REGNUM В апреле 2020 года обрабатывающая промышленность России показала спад на уровне 10%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июля заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«В первом квартале обрабатывающая промышленность прибавила 3,8%, а в апреле — она уже просела на 10%. В мае — на 7,2%», — заявил Мантуров.

«По предварительным данным, в июне снижение составит порядка 6%», — указал он.

Точные даты по июню появятся в середине июля.

В то же время, падение могло бы быть более глубоким, и «многие это предрекали в начале пандемии», указал министр.

«Избежать драматического сценария удалось за счёт оперативной реализации комплекса мер поддержки», — подчеркнул он.