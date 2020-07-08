Москва, 8 июля 2020, 11:22 — REGNUM «Российские железные дороги» восстановят более 100 поездов дальнего следования, говорится 8 июля в сообщении компании.
«В ближайшее время в расписании будет восстановлено более ста поездов дальнего следования формирования АО «ФПК» («дочка» РЖД)», — гвоорится в сообщении.
Отмечается, что с учетом ранее принятых решений курсирование возобновят (или увеличат периодичность) более 160 поездов.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру, в июне 2020 года в России количество купленных железнодорожных билетов на лето выросло в четыре раза по сравнению с маем 2020 года.
По словам экспертов, оживление наблюдается со второй половины мая, видна тенденция на постепенное восстановление.