Москва, , 11:22 — REGNUM «Российские железные дороги» восстановят более 100 поездов дальнего следования, говорится 8 июля в сообщении компании.

«В ближайшее время в расписании будет восстановлено более ста поездов дальнего следования формирования АО «ФПК» («дочка» РЖД)», — гвоорится в сообщении.

Отмечается, что с учетом ранее принятых решений курсирование возобновят (или увеличат периодичность) более 160 поездов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру, в июне 2020 года в России количество купленных железнодорожных билетов на лето выросло в четыре раза по сравнению с маем 2020 года.

По словам экспертов, оживление наблюдается со второй половины мая, видна тенденция на постепенное восстановление.