Москва, , 11:18 — REGNUM Россия активно расширяет экспорт противовирусной продукции. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июля заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Мы начали экспорт антивирусной продукции. Пока делаем это осторожно, предусмотрев разрешительный порядок поставок за рубеж самой востребованной номенклатуры», — заявил Мантуров.

«Для поиска иностранных контрагентов мы подключили к работе российские торговые представительства, внедрили онлайн-платформу по сбору заявок экспортёров. И в ручном режиме сопровождаем процедуру международной сертификации отечественной продукции», — пояснил министр.

По его словам, такой подход уже даёт первые плоды.

«Более 600 аппаратов ИВЛ уже отгружены в Узбекистан, Сербию, Италию и Беларусь. Законтрактованы продажи в США терминалов измерения температуры. Пилотная партия тест-систем поставлена в Австрию и Египет. Идёт работа с Болгарией, Сербией и Пакистаном», — указал он.

Есть также договорённости по отгрузке защитных костюмов в Туркменистан, антисептиков и дезинфектантов в страны Персидского залива.