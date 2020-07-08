Ростов-на-Дону, , 11:12 — REGNUM В Ростовской области арбитражный суд 3 августа 2020 года начнёт рассматривать банкротный иск к ООО «Азовский портовый элеватор». Основанием для обращения стала задолженность перед кредитором из Тамбовской области, превысившая 36,4 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление от ООО «Дрейкс» поступило в арбитраж Ростовской области 26 июня 2020 года. Сумма задолженности, ставшая основанием для обращения в суд, составила 36 445 792,17 рубля. В октябре 2019 года решением суда по его иску с элеватора была взыскана задолженность по договору поставки в размере 37 945 792,17 рубля и договорная неустойка — 2 845 934,41 рубля. По договору компания «Дрейкс» поставила на элеватор партию ячменя общим весом 2 948,391 тонны.

3 июля банкротное дело было принято судьёй Латышевой. В качестве временного управляющего заявлен Александр Захаров — член ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» из Москвы.

Компания-ответчик создана в сфере обработки грузов в июле 2002 года. Средняя численность работников — более 130 человек. Уставный капитал — 1,4 млрд рублей. Директор с апреля 2019 года — Виталий Денинг. Владелец — ООО «Фингрейн-Мин» из Москвы (оптовая торговля зерном, владельцы — три компании из Казахстана и Ирина Жолтабарова).