Москва, , 11:12 — REGNUM Минпромторг работает над созданием материального резерва для борьбы с возможной второй волной коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июля заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Для всех потребителей мы по поручению президента формируем материальный резерв по ковидной тематике. Полученный опыт показал, что сегодня — это обязательный элемент системы биологической безопасности страны», — заявил Мантуров.

По его словам, Минпромторг уже внёс в правительство перечень номенклатуры с указанием объёмов соответствующей продукции для закладки в резерв.