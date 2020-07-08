Москва, , 11:11 — REGNUM Законопроект о налогообложении косвенной продажи недвижимости с участием иностранных компаний внесли в Госдуму депутаты КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля.

Объектом налогообложения для иностранных организаций, не осуществляющих деятельности в Российской Федерации через постоянные представительства, признается также недвижимое имущество, которым иностранная организация владеет в качестве холдинговой или субхолдинговой компании через осуществление преобладающего контроля над дочерними компаниями и обществами, которые прямо или косвенно (посредством участия в других дочерних компаниях и обществах) владеют недвижимым имуществом.

При этом, когда покупателем акций (долей) таких организаций выступает иностранная организация, не имеющая представительства в Российской Федерации, соответствующий налог может быть удержан за счет стоимости недвижимого имущества, а источником выплаты дохода считаются акции (доли) участия иностранной холдинговой или субхолдинговой компании посредством реализации акций (долей) которых происходит переход контроля над дочерними компаниями и обществами, которые прямо или косвенно (посредством участия в других дочерних компаниях и обществах) владеют недвижимым имуществом.