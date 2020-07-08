Москва, , 11:10 — REGNUM В России по каждому виду продукции для борьбы с эпидемиологическими рисками сформировался ряд лидирующих субъектов-производителей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июля заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«По каждому виду у нас сформировались опорные регионы производителей. В части масок — это Москва, Тверская, Брянская, Нижегородская области. По защитным костюмам — Московская, Свердловская, Ленинградская и Ивановская области», — заявил Мантуров.

«Перчатки — это преимущественно Краснодарский край, Саратовская и в ближайшей перспективе Самарская область», — подчеркнул он.