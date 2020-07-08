Москва, , 11:03 — REGNUM Ситуация последних месяцев поставила перед правительством России ряд нестандартных вызовов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июля заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Ситуация последних месяцев не имеет прецедентов в современной истории. Пандемия, обрушение сырьевых рынков, сжатие спроса поставили перед нами ряд нестандартных вызовов», — заявил Мантуров.

«Прежде всего необходимо было обеспечить всем категориям потребителей продукцию для противодействия коронавирусу. Никто не мог предсказать столь взрывного спроса на средства индивидуальной защиты, медтехнику и противовирусные препараты», — подчеркнул он.

Мантуров отметил, что в оперативные сроки был введён мораторий на экспорт СИЗ, «в считанные дни провели ревизию мощностей по выпуску антиковидной номенклатуры».