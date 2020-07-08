Уфа, , 11:06 — REGNUM Более 250 льготных кредитов на 6,4 млрд рублей получили в первом полугодии аграрии в Башкирии. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, по итогам шести месяцев 2020 года аграрии республики получили 257 льготных кредитов на сумму 6,4 млрд рублей. Причем за аналогичный период прошлого года сумма таких кредитов составила 5,5 млрд рублей.

Сообщается, что по итогам шести месяцев Башкирия заняла второе место среди регионов РФ по проценту одобренных субсидий от утвержденных лимитов. Кроме этого, республика стала третьей по проценту освоения субсидий от Плана льготного кредитования.

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