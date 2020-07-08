Казань, , 10:56 — REGNUM Приволжское управление Ростехнадзора повторно требует приостановить работы объекта капитального строительства «Первый участок второй линии метрополитена в Казани от станции «Фучика» до станции «Сахарова». Информацию об этом разместила пресс-служба федерального надзорного ведомства.

Проверкой в период с 25 июня по 3 июля текущего года выявлено, что на объекте без необходимого разрешения на строительство и оценки соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, а также утвержденной заказчиком ГКУ «ГИСУ» проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, продолжаются строительно-монтажные работы.

Сотрудники Ростехнадзора составили акт и выдали предписание в отношении АО «Казметрострой». «Кроме того, вручено уведомление на административное приостановление деятельности по части 6 статьи 19.5 КоАП РФ, соответствующие материалы административного дела будут направлены в Арбитражный суд РТ. Заказчику строительства ГКУ «ГИСУ РТ» вручены уведомления на составление протокола об административном правонарушении по частям 1 и 2 статьи 9.5 КоАП РФ», — сообщает пресс-служба.

Зимой 2020 года уже проводилась проверка на объекте капитального строительства, и были выявлены нарушения, составлен протокол о временном запрете деятельности и наложен штраф в размере 250 тыс. рублей в отношении АО «Казметрострой».

Предприятию 15 июня 2020 года было отказано в регистрации уведомления о готовности введения в эксплуатацию электроустановки объекта «Строительная площадка ОВУ-13», в виду того, что организация предоставила необходимые сведения для регистрации в неполном объеме. 18 июня 2020 года представители Ростехнадзора, участвуя в комиссии по приемке тоннелепроходческого комплекса ЕРВ, выявили грубые нарушения законодательства. Комиссия составила акт о запрете на эксплуатацию комплекса, вручено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

ИА REGNUM напоминает, в Казанском метрополитене в апреле 2020 года начали проходку перегонных тоннелей первого участка второй линии со строящейся станции метро «Сахарова».

Читайте также: В Казани продолжают строительство метро

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Казани строительство четырех станций второй ветки метро начали на собственные средства предприятия застройщика еще летом прошлого года. По словам главы МУП «Казметрострой» Марата Рахимова, стоимость работ может превысить 20 млрд рублей без учёта работ по расширению депо, строительству второго инженерного корпуса и закупки новых поездов. Ориентировочный срок завершения работ на этом участке — через 4−5 лет. Со слов первого замдиректора института Генплана Москвы Олега Григорьева, под руководством которого разрабатывался главный градостроительный документ Казани, в генплане указаны только места, где могут быть станции метро, но строить их не предлагается, поскольку эффективность их возведения является сомнительной с учётом пассажиропотока и затрат на строительство. В Казани больший эффект принесёт развитие линий трамвая и автобусной сети, отмечал эксперт.

Читайте также: В Казани начали строить сразу четыре станции второй ветки метро