Москва, , 10:38 — REGNUM С авиаперевозчика «ИрАэро» по иску компании Aviation Service (HK) Limited по решению арбитража Москвы взыскано 800 тыс. долларов США неосновательного обогащения и 7,72 млн долларов договорной неустойки и неустойка, которая будет начисляться до дня фактической оплаты. Судебный акт будет исполнен в иностранной валюте «по курсу, установленному Центральным банком РФ на дату фактического платежа». Вердикт может быть оспорен, передаёт ИА REGNUM.

Третья часть платежа — неустойка, начисляемая на сумму 800 тыс. долларов США, будет рассчитываться, начиная « с 12.02.2020 г. по ставке 5% за каждый день просрочки исполнения по день фактической оплаты».

В основе спора компаний лежит договор на выполнение пассажирских перевозок от 22 декабря 2017 года, заказчиком по которому выступила компания-истец — «Авиэйшн Сервис (ГК) Лимитед».

«Перевозчик обязался обеспечить перевозку только путем беспосадочного перелёта между пунктами по маршруту Москва — Льеж — Москва — Чжэнчжоу — Москва в следующие даты 01.04.2018, 08.04.2018 и 15.04.2018 года», — отмечалось в материалах дела.

Заказчик внёс аванс, но позднее исполнитель уведомил его об отмене рейсов и новые даты согласованы не были. В связи с этим заказчик отказался от части услуг и потребовал вернуть предоплату. Именно она стала основанием для обращения в суд.