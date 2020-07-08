Джакарта, , 10:36 — REGNUM Объем экспорта чая из индонезийской провинции Северная Суматра в первой половине 2020 года достиг 461 тонны или оценивается в 10,4 млрд рупий ($693 тысячи), сообщает Antara.

Экспорт чая в настоящее время все еще довольно высок и экспортируется в девять стран мира, а именно в Малайзию, Тайвань, Таиланд, Вьетнам, Бруней, Пакистан, Германия, Китай и Иран.

Министр сельского хозяйства Индонезии Сяхрул Ясина Лимпо рассчитывает, что к 2024 году экспорт сельскохозяйственной продукции в три раза увеличится в рамках программы Gratieks.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Индонезии хочет укрепить двусторонние торговые отношения с Сербией.

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