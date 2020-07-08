Вашингтон, , 10:29 — REGNUM Стоимость базовой комплектации обновлённой Kia K5 в Соединённых Штатах равна 23 490 долларов (1,68 млн рублей). Об этом стало известно из прайс-листов дилеров автокомпании.

Стоит отметить, что по сравнению с предыдущим поколением модель выросла в цене всего на 100 долларов. Kia K5 является прямым конкурентом Honda Accord и Toyota Camry. Кроме того, новинка будет дешевле модели Hyundai Sonata, которая также находится примерно на одной рыночной нише с Kia K5.

Уже в базовой комплектации LX обновлённый автомобиль имеет мощный 180-литровый турбированный мотор рабочим объёмом 1,6 л.

Также в начальной версии стало больше систем безопасности, а в салоне появилась мультимедиа с сенсорным экраном размером 8-дюймов. Авто оснащено колесными дисками размером 16 дюймов из легкого сплава.

Ранее представители компания Kia Motors Russia and CIS заявили о приостановке в России продаж кроссовера Seltos в комплектациях Classic, Comfort, Luxe и Style.

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