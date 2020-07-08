Москва, , 10:26 — REGNUM Покупателям рубля на прошлой торговой сессии удалось переломить тенденцию в свою пользу, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Валютная пара доллар/рубль 7 июля во второй половине дня сменила вектор движения, но не смогла обновить минимум 6 июля — 70,80, таким образом, разворота краткосрочного восходящего тренд от начала июня не произошло, он остается актуальным.

8 июля торги по валютной паре доллар/рубль начнутся вблизи отметки 71,50 — уровень вчерашнего завершения торгов.

Также с утра стоит ожидать новые попытки роста валютной пары на фоне снижающейся нефти. Первая цель в рамках текущей технической картины — возврат котировок к уровню 71,90.

Сегодняшний тон торгов на нефтяном рынке задала вчерашняя статистика от API. Американский институт нефти опубликовал данные по запасам нефти в США за неделю, завершившуюся 3 июля.

Запасы увеличились на 2 млн баррелей, в то время как эксперты ждали снижения на 3,7 млн баррелей.

Предварительные данные от API дают основание полагать, что официальная статистика по запасам нефти от минэнерго США тоже может оказаться не столько хорошей. Свои данные минэнерго опубликует 8 июля ближе к концу торговой сессии», — полагает эксперт.

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