Ставрополь, , 10:21 — REGNUM В Ставропольском крае выявлен факт производства и поставок на продовольственный рынок контрафактной минеральной воды «Ессентуки» и «Нагутская-4». Факты незаконного производства одним из заводов выявили правоохранительные органы.

«Один из заводов региона вводил потребителей в заблуждение относительно особых свойств продукции, выдавая ее за известный бренд», — говорится в сообщении пресс-службы АО «Кавминкурортресурсы».

Производитель нарушал законодательство, выпуская минеральную воду без свидетельства о наименовании места происхождения товара. Продукция завода поставлялась не только на российский рынок, но и в страны Прибалтики. Ранее компания-бутилятор уже наказывалась за выпуск контрафактной продукции.