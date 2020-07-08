Москва, , 10:10 — REGNUM В России выросли цены на четыре модели японского бренда Lexus. Автомобили подорожали от 9000 до 86 000 рублей. Об этом 8 июля сообщается на портале «Цена Авто».

Так, большая часть версий седана ES 250 стала стоить дороже на 44 000 рублей. При этом две комплектации модели — Comfort и F Sport — остались по прежней цене. Самая дорогая комплектация ES 350 подорожала на 66 000 рублей.

Диапазон цен на седаны Lexus ES на данный момент составляет от 2 599 000 до 4 405 000 рублей.

Повышение цен коснулось почти всех версий внедорожника Lexus GX. Их стоимость возросла на 86 000 рублей. Исключением стала комплектация Premium 7s. Стоимость на нее выросла на 9000 рублей.

Кроме комплектаций Standard, Standard AWD, Progressive AWD, Premium и Exclusive, цены на которые остались прежними, выросла на 45 000 — 65 000 рублей стоимость остальных версий кроссовера NX.

Также подорожали почти все модификации кроссовера RX. Они стали дороже на 39 000 — 45 000 рублей. Подорожание не затронуло только одну версию кроссовера — Premium.

Ранее стало известно, что в России стали стоить дороже автомобили от трех до пяти лет.

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