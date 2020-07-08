ИА REGNUM
Коронавирус в России: в ожидании вакцины — трансляция Рождество Иоанна Крестителя: предтеча Бога Коронавирус в мире: борьба изо всех сил – все новости Погодные катаклизмы в России и мире — все новости Эсминец лег на дно: что происходит на заводе, режущем корабли на металл? Поправки в Конституцию вступают в силу – трансляция

© 1999-2020 ИА REGNUM

При цитировании информации гиперссылка на ИА REGNUM обязательна

Использование материалов ИА REGNUM в коммерческих целях без письменного разрешения агентства не допускается

Об агентстве Размещение рекламы Пресс-центр Медиа-кит Карта сайта RSS
sfo@regnum.ru +7 495 645-80-75
119072, г. Москва, Берсеневский пер., д. 2, стр. 1

Свидетельства о регистрации СМИ:

Эл № ФС77-55029 от 14 августа 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

ИА № ФС77-51367 от 23 ноября 2012 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Денис Мантуров рассказывает о поддержке промышленности: все новости

Сегодня, 8 июля, в Совфеде проходит «правительственный час» с участием главы Минпромторга Дениса Мантурова. Министр рассказывает о мерах поддержки отраслей промышленности Российской Федерации в изменившихся экономических условиях. Вместе с тем в июле началась реализация Национального плана восстановления экономики РФ после пандемии коронавируса, его общая стоимость оценивается в 5 трлн рублей. Что ждет промышленность и экономику — в трансляции ИА REGNUM.