Денис Мантуров рассказывает о поддержке промышленности: все новости

Сегодня, 8 июля, в Совфеде проходит «правительственный час» с участием главы Минпромторга Дениса Мантурова. Министр рассказывает о мерах поддержки отраслей промышленности Российской Федерации в изменившихся экономических условиях. Вместе с тем в июле началась реализация Национального плана восстановления экономики РФ после пандемии коронавируса, его общая стоимость оценивается в 5 трлн рублей. Что ждет промышленность и экономику — в трансляции ИА REGNUM.