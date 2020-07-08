Вашингтон, , 09:57 — REGNUM В течение пяти биржевых сессий акции американской компании Tesla выросли на 40%. Об этом сообщает CarsWeek.

Отмечается, что только за понедельник 6 июля рост акций компании составил 13%. Таким образом, цена Tesla выросла на 30 млрд долларов. Это превышает капитализацию Ford Motor Co (25 млрд долларов).

Данные результаты удалось получить благодаря большому количеству продаж во втором квартале нынешнего года, а также за счет снижения продаж машин других автопроизводителей.

Сообщается, что сейчас одна акция Tesla стоит 1,5 тыс. долларов США, а неделю назад её стоимость равнялась 1,05 тыс. долларов.

Напомним, цена акций компании Tesla за десять последних лет со времени их первичного публичного размещения выросла более чем на 4000%.

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