Чебоксары, , 09:55 — REGNUM В Чувашии с 2021 года будут действовать дополнительные государственные меры поддержки для семей, где воспитывают пять и более детей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 8 июля, заявил врио главы республики Олег Николаев на онлайн-встрече с многодетными семьями.

Руководитель региона отметил, что «многодетная семья должна быть нормой для нашего общества», поэтому власти продумывают новые меры поддержки с учётом уже ряда имеющихся льгот.

«В ходе приёма граждан я давал поручение проработать меры поддержки для семей, которые имеют пять и более детей. И на сегодняшний день могу заявить, что одна из таких мер поддержки уже сформулирована и, можно сказать, что практически реализована: со следующего года семьи, которые имеют пять и более детей, будут получать льготы по транспортному налогу… И я думаю, что мы должны продумать вопрос повышения выплаты со стороны государства семьям, которые воспитывают более пяти детей. Такая задача стоит, но пока решение не найдено», — сказал Олег Николаев.

Он поручил первому вице-премьеру — министру финансов Михаилу Ноздрякову и главе минтруда Алёне Елизаровой проработать данный вопрос в течение недели и сформулировать свои предложения.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля, в день памяти святых Петра и Февронии Муромских, в России празднуется День семьи, любви и верности. В этом году в стране его отмечают в 12-й раз: в 2002 году молодежь города Мурома предложила возродить традицию празднования Дня Петра и Февронии, а в 2008 году эту идею поддержала РПЦ.