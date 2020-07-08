Москва, , 09:09 — REGNUM Калининградское предприятие «Автотор» выпустило за период с января по июнь 2020 года на 37,1% меньше автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу автокомпании.

Всего за отчетный период на калининградском заводе было выпущено 71 тыс. авто. В компании связывают сокращение объемов выпускаемой продукции с пандемией коронавируса.

В «Автоторе» также отметили, что падение производства автомобилей в целом совпадает с прогнозом, сделанным на 2020 год. Компания ожидает, что объем производства сократиться на 40%.

Ранее стало известно, что «Автотор» скорректирует производственный план сборки машин. Сделано это будет главным образом для сохранения коллектива и заработной платы сотрудников.

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