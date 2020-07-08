Горно-Алтайск, , 09:03 — REGNUM В Республике Алтай направили 350 млн рублей на поддержку сельскохозяйственных производителей за первые шесть месяцев 2020 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как отмечается, деньги выделены из республиканского и федерального бюджетов. Из них на поддержку животноводства, растениеводства и рыбоводства направлены более 250 рублей. Начинающие фермеры получили 28 млн, семейные фермы — 35 млн.

«В этом году, впервые с начала реализации программы, софинансирование грантов на развитие семейной фермы составило 80% на 20%, из них 80% — средства федерального и республиканского бюджетов, 20% — собственные средства грантополучателя», — отметили в правительстве.

Добавим, что ранее соотношение было 60% на 40%.

В целом за год правительство намерено направить на поддержку аграриев республики около 750 млн рублей. Это на 120 млн больше, чем в 2019 году.

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