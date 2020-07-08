Москва, , 08:57 — REGNUM Правительство России готовит законопроект, который обяжет предприятия-банкроты нести ответственность за ликвидацию нанесенного ими экологического ущерба. Об этом 8 июля сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Отмечается, что документ не только создаст механизм правового регулирования ответственности за ликвидацию ущерба, но и обяжет предпринимателей при запуске опасных объектов готовить план по ликвидации возможных негативных последствий.

Кроме того, Ростехнадзор и Министерство природы выступили с предложением создавать специальные фонды с введением прогрессивной шкалы взносов в зависимости от износа оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в России был принят закон, призванный защитить от разливов нефти и нефтепродуктов.

Так, нормы предполагают требования в области охраны окружающей среды при осуществлении деятельности в том числе в области геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья.

Нормы стали актуальны из-за скандального разлива нефтепродуктов на предприятии в Норильске. Размер ущерба составляет около $2,1 млрд. Это более 40% от свободного денежного потока «Норникеля» за 2019 год ($4,9 млрд).

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