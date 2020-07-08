Уфа, , 08:44 — REGNUM Штаб по координации завершения строительства многоквартирных домов создан в Башкирии. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, соответствующий указ подписал глава региона Радий Хабиров, председателем этого штаба назначен первый заместитель премьер-министра правительства республики Андрей Назаров.

По словам Радия Хабирова новая структура создается для глубокой проработки проблемы и принятия системных решений. Штаб будет курировать крупные объекты, а вопросы по остальным долгостроям будет, как и прежде, решать Госстрой республики.

Отмечается, что долгострои «Миловский парк», «Эрмитаж на Ленина», «Эрмитаж. Горсовет», «Московский», «Серебряный ручей» и «Белая река» являются самыми проблемными объектами в республике. Именно их в первую очередь и будет курировать созданный штаб. При этом чиновники будут регулярно информировать главу Башкирии.

Радий Хабиров подчеркнул, что в республике вообще не должно быть понятия обманутых дольщиков. Поэтому необходимо планомерно решать проблемы с незавершенными объектами.

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