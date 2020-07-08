Москва, , 08:31 — REGNUM Лидером среди проданных автомобилей сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) в России по итогам июня стал южнокорейский кроссовер Hyundai Creta. Об этом говорится в отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

За отчетный период на российском авторынке было продано 6417 экземпляров Creta — на 8% больше по сравнению с показателем июньских продаж прошлого года.

На второй строчке обосновался новый компактный кроссовер Toyota RAV4, чьи продажи на 1% превысили прошлогодние (2635 ед.). Тройку лидеров замыкает Renault Duster (-28%; 2557 шт.).

Четвертое и пятое места соответственно занимают Chevrolet Niva (+42%; 2228 шт.) и Volkswagen Tiguan (-33%; 2152 шт.).

Также в десятку самых популярных SUV в России по итогам июня прошлого года входят: KIA Sportage (2104 ед., — 11%), Lada 4×4 (2004 ед., — 12%), Mazda CX-5 (1981 ед., +13%), Renault Kaptur (1804 ед., — 32%) и Skoda Karoq (1737 ед.).

Напомним, среди легковых автомобилей в июне самой большой популярностью на российском авторынке пользовалась модель Lada Granta.

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