Екатеринбург, , 08:25 — REGNUM Промышленный, инвестиционный, туристический и экспортный потенциал Среднего Урала представили на полях крупнейшего международного делового события INNOPROM ONLINE члены правительства Свердловской области и представители бизнеса.

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов в рамках сессии «Импортозамещение и локализация: кризис как драйвер развития машиностроительной отрасли» сообщил, в отдельных видах машиностроительной отрасли в Свердловской области рост с начала года достиг 40%.

«В целом по итогам января-июня 2020 года в пяти из шести видов деятельности в машиностроении региона показатель роста индекса промышленного производства составил от 6% до 40%. Потенциал машиностроительного комплекса Свердловской области позволяет обеспечить все условия для взаимодействия с заинтересованными российскими и зарубежными корпорациями по двум ключевым направлениям: локализация в регионе производства высокотехнологичной продукции, и установление кооперационных связей в целях повышения эффективности производства, качества и конкурентоспособности машиностроительной продукции», — сказал Алексей Орлов.

Он отметил, что машиностроительный комплекс региона по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева был успешно мобилизован на решение новой важной задачи — противостояние коронавирусной инфекции. Промышленники в разы увеличили выпуск техники, необходимой для спасения жизни и здоровья людей. Так, завод ЭМА увеличил выпуск бактерицидных излучателей более чем в 15 раз — с 300 единиц оборудования в марте до 5 тысяч в июне.

Кроме того, для поддержания спроса на продукцию, выпускаемую на территории Свердловской области, был сформирован перечень ТОП-60 направлений для проведения работы по импортозамещению предприятиями малого и среднего предпринимательства.

«По итогам первого квартала 2020 года объем инвестиций организаций Свердловской области в основной капитал составил более 83 миллиардов рублей. Основная доля данных инвестиций принадлежит промышленному сектору», — сказал Алексей Орлов.

Директор по информационным технологиям «Уралвагонзавода» Константин Кравченко, считает, что ИННОПРОМ является площадкой обмена успешными кейсами для развития промпредприятий в новых условиях.

«Сегодня Корпорацией разработана «Стратегия комплексной цифровой трансформации». В ней, прежде всего, мы отвечаем на те вызовы, перед которыми нас ставит современность. Это требования рынка, запросы государства, решение задач по цифровым продуктам», — сказал Константин Кравченко.

В рамках ИННОПРОМ ONLINE Алексей Орлов также представил экспортный потенциал региона. По итогам 2019 года оборот внешней торговли составил более 12 миллиардов долларов США, при этом доля экспорта — 60%.

«По объему несырьевого неэнергетического экспорта Свердловская область занимает 4 место среди субъектов Российской Федерации после Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. Экспортную деятельность осуществляют 2,3 тысячи предприятий региона, в том числе почти 1,7 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. В списке стран-контрагентов Свердловской области — более 150 стран мира. Регион входит в пятерку ведущих регионов-производителей лекарственных средств в России и выпускает более 1,5 тысяч наименований готовых лекарственных средств и субстанций», — сказал Алексей Орлов.

Также Свердловская область по объему туристских услуг стабильно входит в первую тройку среди регионов России. Одним из брендовых продуктов региона является промышленный туризм, который представлен на Среднем Урале уникальными объектами, такими как Уральская горнозаводская цивилизация.

Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова в ходе онлайн-марафона рассказала о принципах региональной комплексной инвестиционной политики.

«Во-первых, это применение новых практик и подходов к организации деловых и коммуникативных мероприятий. Во-вторых, это гибкая настройка институтов развития и механизмов поддержки инвестора. В регионе второй год действует Агентство по привлечению инвестиций по принципу «одного окна», в которое инвестор может обратиться с различными вопросами по проекту. Сегодня в портфеле Агентства 25 проектов с общим объемом инвестиций 16,6 миллиардов рублей. Деятельность Агентства скоординирована со всеми иными региональными институтами развития», — рассказала Виктория Казакова,

В рамках трека «Финансирование средних предприятий: как бизнесу выстроить сотрудничество с институтами развития» заместитель гендиректора Фонда развития моногородов Ольга Макаева представила новые меры поддержки для моногородов региона.

«Из инноваций — займы лизинговым компаниям и индивидуальным предпринимателям, участие в проектах ГЧП и МПЧ, концессиях. Мы ориентированы на поддержку сферы ЖКХ, развитие городской экономики, транспорта. Также можем софинансировать социальную инфраструктуру по определенному перечню объектов», — отметила Ольга Макаева. Она добавила, что для моногородов с населением до 50 тысяч человек, Фонд готов оплатить до 50% от стоимости строительства и реконструкции такой инфраструктуры.

Напомним, 7 июля 2020 года должна была открыться главная промышленная выставка России ИННОПРОМ в Екатеринбурге. Организаторы совместно с правительством Свердловской области приняли решение о проведении мероприятия в комбинированном онлайн и офлайн формате в запланированную дату. Старт восьмичасовому онлайн-марафону дал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Во время своего выступления глава Среднего Урала раскрыл планы по расширению территории влияния выставки, открытию представительств ИННОПРОМа за границей.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров нацелил всех участников онлайн марафона на встречу на выставке в 2021 году.

«Прошу не забывать, что онлайн формат не может в полной мере заменить непосредственное личное общение, поэтому всех вас с нетерпением ждем в Екатеринбурге на традиционной выставке ИННОПРОМ в следующем году», — сказал Денис Мантуров в своем обращении.

Отметим, что с апреля 2020 года каждую неделю эксперты ИННОПРОМ в онлайн-режиме обсуждают с профессиональной аудиторией новую реальность, обмениваются опытом и знаниями для лучшего понимания происходящего и ускоренной перестройки.