Сеул, , 08:32 — REGNUM Предполагается, что в 2020 году потребление электроэнергии в Южной Корее сократится на 1,4%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского института энергоэкономики (KEEI).

По их мнению, причина сокращения объёмов потребляемой энергии кроется в замедлении темпов производственной деятельности в промышленности и сфере услуг из-за пандемии коронавируса.

Отмечается, что в текущем году спрос на каменный уголь сократится на 7,7%, на нефть — на 1%, однако на атомную энергию, напротив, увеличится на 12,2%, на газ — на 1%.

Известно, что в 2019 году потребление сократилось на 1,3%, до 303,5 млн тонн нефтяного эквивалента, что стало первым сокращением после валютного кризиса 1998 года.